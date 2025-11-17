Pas de sourires faciles

Le Canadien traverse son premier «test de l'adversité» avec trois défaites consécutives et plusieurs absents.

Dany Dubé se demande si l'équipe, qui se disait très profonde, ne tape pas déjà dans le fond de son réservoir.

Martin McGuire ajoute que l'équipe manque d'éléments «stabilisateurs» perdus dans les transactions.

L'analyse souligne que l'efficacité du club en général a chuté, notamment à 5 contre 5.

Une rumeur circulait ce matin chez les Blue Jackets que Slafkovsky serait retiré du premier trio.

Les jeunes joueurs rappelés auront l'occasion de prouver leur valeur.

