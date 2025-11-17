 Aller au contenu
Hockey
Pas de sourires faciles

Le Canadien confronté à son manque de profondeur et d'éléments stabilisateurs

par 98.5

0:00
12:32

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 17 novembre 2025 18:51

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Martin McGuire
Martin McGuire

et autres

Le Canadien confronté à son manque de profondeur et d'éléments stabilisateurs
Les amateurs de sports / Cogeco Média

Le Canadien traverse son premier «test de l'adversité» avec trois défaites consécutives et plusieurs absents.

Dany Dubé se demande si l'équipe, qui se disait très profonde, ne tape pas déjà dans le fond de son réservoir.

Martin McGuire ajoute que l'équipe manque d'éléments «stabilisateurs» perdus dans les transactions.

L'analyse souligne que l'efficacité du club en général a chuté, notamment à 5 contre 5.

Une rumeur circulait ce matin chez les Blue Jackets que Slafkovsky serait retiré du premier trio.

Les jeunes joueurs rappelés auront l'occasion de prouver leur valeur.

Écoutez le duo du hockey des Canadiens chez Cogeco - Martin McGuire et Dany Dubé - lundi soir, aux Amateurs de sports avec Mario Langlois.

Vous aimerez aussi

Des Canadiens amochés face aux Blue Jackets, à Columbus
La commission
Des Canadiens amochés face aux Blue Jackets, à Columbus
0:00
5:00

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Alouettes: «C'était une mauvaise prestation défensive, assurément»
Rattrapage
Analyse de la Coupe Grey
Alouettes: «C'était une mauvaise prestation défensive, assurément»
«Je ne peux pas envisager une défaite» -Etienne Boulay
Rattrapage
L'expérience et la prédiction d'un champion
«Je ne peux pas envisager une défaite» -Etienne Boulay
Les clés des Roughriders pour vaincre les Alouettes
Rattrapage
L'attaque au sol et la pression sur Alexander
Les clés des Roughriders pour vaincre les Alouettes
L'envers du décor: la fierté et la gestion des blessures
Rattrapage
Football LCF | Coupe Grey 2025
L'envers du décor: la fierté et la gestion des blessures
L'état de Davis Alexander et les clés de la victoire
Rattrapage
«Tailgate» de la Coupe Grey
L'état de Davis Alexander et les clés de la victoire
Ça sent la coupe, avec Claude Legault
Rattrapage
Les amateurs de sports
Ça sent la coupe, avec Claude Legault
«Lors de ses quatre derniers départs, Jakub Dobes n'a pas été bon»
Rattrapage
Premier Trio
«Lors de ses quatre derniers départs, Jakub Dobes n'a pas été bon»
Davis Alexander: prêt physiquement et émotionnellement
Rattrapage
Finale de la coupe Grey dimanche
Davis Alexander: prêt physiquement et émotionnellement
Zachary Bolduc aura-t-il sa chance au centre du troisième trio?
Rattrapage
Blessure d'Alex Newhook
Zachary Bolduc aura-t-il sa chance au centre du troisième trio?
Les éliminatoires se poursuivent dans la MLS: qui l'emportera?
Rattrapage
Soccer
Les éliminatoires se poursuivent dans la MLS: qui l'emportera?
«Trevor Harris n'est pas un quart des grandes occasions» -Jean-Philippe Bolduc
Rattrapage
Coupe Grey Alouettes-Roughriders
«Trevor Harris n'est pas un quart des grandes occasions» -Jean-Philippe Bolduc
Le Rocket s'incline contre une équipe qui venait de subir huit revers
Rattrapage
Ligue américaine de hockey
Le Rocket s'incline contre une équipe qui venait de subir huit revers
Juraj Slafkovsky s'était éloigné de son identité
Rattrapage
Cloué au banc
Juraj Slafkovsky s'était éloigné de son identité
«Au football, tu veux protéger ton quart-arrière» -Sean Thomas Erlington
Rattrapage
Plus de protection pour Alexander?
«Au football, tu veux protéger ton quart-arrière» -Sean Thomas Erlington