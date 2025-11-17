Plusieurs médias dont La Presse, Radio-Canada et le Toronto Star, ont fait une enquête pour savoir si'il était aisé de transférer de l'argent de toutes provenances en cryptomonnaie.

Écoutez Hugo Jocas, journaliste d’enquête à La Presse, à ce sujet, lundi, à La Commission.

L’équipe a testé des transactions anonymes de plusieurs milliers de dollars à Toronto, révélant l’absence de vérification d’identité et l’implication de plateformes comme Binance (400 millions US échangés en deux ans).

L’enquête montre que plus d’un milliard de dollars canadiens ont transité par 001 K Exchange - un groupe ukrainien - en trois mois, facilitant potentiellement la fraude, le narcotrafic et le financement de groupes criminels.