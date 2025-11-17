Manifestation à l'aéroport

Les pilotes d’Air Transat manifestent, lundi, devant les aéroports de Montréal et de Toronto afin de dénoncer la lenteur des négociations pour le renouvellement de leur convention collective.

Les pilotes d’air Transat doivent aussi voter sur la possibilité de déclencher une grève qui pourrait avoir lieu le 10 décembre, soit, quelques jours avant la période des fêtes.

Écoutez Louis-Éric Mongrain, vice-président de l’Association des pilotes de ligne aériennes du Canada, au micro de La Commission.

Les pilotes dénoncent des conditions de travail et de salaire inchangées depuis dix ans, la sous-traitance de vols à Porter Airlines et la perte de 25 % des pilotes vers d'autres transporteurs canadiens.

