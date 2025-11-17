Nouvelle étude à ce sujet

Une étude de l’Université de Virginie menée sur 170 personnes ayant vécu une expérience de mort imminente après un arrêt cardiaque, révèle qu'environ les deux tiers d'entre elles souffrent de détresse psychologique.

Écoutez Christian Page, spécialiste du paranormal, parler de cette étude et de ses résultantes au micro de Marie-Eve Tremblay.

Outre la détresse psychologique, 70 % des personnes changent de religion ou de priorités de vie.

Les témoignages de l'étude confirment des thèmes récurrents: visions, transformation personnelle et détachement matériel.

L’étude, menée dans plusieurs pays (États-Unis, Angleterre, Espagne, France), souligne la nécessité d’un accompagnement psychologique pour les survivants, indépendamment de l’interprétation spirituelle ou neurologique de ces expériences.