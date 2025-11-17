 Aller au contenu
Société
Nouvelle étude à ce sujet

Les conséquences des expériences de mort imminente

par 98.5

0:00
20:57

Entendu dans

Radio textos

le 17 novembre 2025 12:08

Avec

Christian Page
Christian Page
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Les conséquences des expériences de mort imminente
Christian Page / Cogeco Média

Une étude de l’Université de Virginie menée sur 170 personnes ayant vécu une expérience de mort imminente après un arrêt cardiaque, révèle qu'environ les deux tiers d'entre elles souffrent de détresse psychologique.

Écoutez Christian Page, spécialiste du paranormal, parler de cette étude et de ses résultantes au micro de Marie-Eve Tremblay.

Outre la détresse psychologique, 70 % des personnes changent de religion ou de priorités de vie.

Les témoignages de l'étude confirment des thèmes récurrents: visions, transformation personnelle et détachement matériel.

L’étude, menée dans plusieurs pays (États-Unis, Angleterre, Espagne, France), souligne la nécessité d’un accompagnement psychologique pour les survivants, indépendamment de l’interprétation spirituelle ou neurologique de ces expériences.

Vous aimerez aussi

Hausse des faillites personnelles en Ontario: la faute au «fentanyl financier»?
Lagacé le matin
Hausse des faillites personnelles en Ontario: la faute au «fentanyl financier»?
0:00
4:22
«On ne veut pas quitter Air Transat: on veut que la compagnie survive»
La commission
«On ne veut pas quitter Air Transat: on veut que la compagnie survive»
0:00
6:52

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Le «White-Lining» ou le «Street Takeover»: des tendances qui inquiètent
Rattrapage
Des comportements routiers préoccupants
Le «White-Lining» ou le «Street Takeover»: des tendances qui inquiètent
«Il faut comprendre que c'est un moyen d'avoir de l'attention»
Rattrapage
Le «mukbang», ou s'empiffrer en ligne
«Il faut comprendre que c'est un moyen d'avoir de l'attention»
Hypothèse surprenante: Stéphane Gendron croit que la CAQ sera réélue
Rattrapage
À moins d'un an des prochaines élections
Hypothèse surprenante: Stéphane Gendron croit que la CAQ sera réélue
Au Boys club, on parle d'amitiés entre gars et de voyages
Rattrapage
Livre «Les copains à bord»
Au Boys club, on parle d'amitiés entre gars et de voyages
Avez-vous déjà vécu une histoire d’amour avec un collègue ou un patron?
Rattrapage
Radio textos
Avez-vous déjà vécu une histoire d’amour avec un collègue ou un patron?
Hypothèque sur 50 ans: une idée controversée à considérer
Rattrapage
Amortissement hypothécaire
Hypothèque sur 50 ans: une idée controversée à considérer
Patrice L’Ecuyer se livre pour la première fois en spectacle
Rattrapage
Grande entrevue
Patrice L’Ecuyer se livre pour la première fois en spectacle
Cas d'aliénation parentale: un père doit 10 000$ à la mère de son enfant
Rattrapage
Droit de la famille
Cas d'aliénation parentale: un père doit 10 000$ à la mère de son enfant
Peut-on filmer ou pas une scène pour recueillir des preuves?
Rattrapage
Vie privée et admissibilité juridique
Peut-on filmer ou pas une scène pour recueillir des preuves?
Le vol de courrier: une technique encore «très populaire»
Rattrapage
Un méfait prisé par les voleurs
Le vol de courrier: une technique encore «très populaire»
Peut-on être heureux avec un salaire de plusieurs milliards de dollars?
Rattrapage
Finances personnelles
Peut-on être heureux avec un salaire de plusieurs milliards de dollars?
Pourquoi certains ados dérivent vers la violence?
Rattrapage
Hausse des drames impliquant les jeunes
Pourquoi certains ados dérivent vers la violence?
Pourquoi les jeunes s'intéressent-ils de plus en plus à la religion?
Rattrapage
L'Église nettement plus populaire
Pourquoi les jeunes s'intéressent-ils de plus en plus à la religion?
Les priorités financières et politiques repoussent l'environnement
Rattrapage
Abandon de la cause climatique?
Les priorités financières et politiques repoussent l'environnement