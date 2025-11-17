Écoutez le météorologue Gilles Brien expliquer à Patrick Lagacé que la déprime saisonnière débute en novembre, aggravée par un hiver hâtif et un manque de soleil à Montréal.

Il explique que depuis le 6 novembre, les températures sont inférieures à la normale, avec déjà 20 cm de neige, dépassant la moyenne de 15 cm.

Les régions des Laurentides, de l'Abitibi-Témiscamingue, du Lac-Saint-Jean et du Saguenay ont un épais manteau blanc, qui fait le bonheur des skieurs et des bassins hydriques, après un été et un automne secs.

Il mentionne toutefois qu'un léger réchauffement est prévu, mais novembre demeurera maussade.