Ouverture à Deux-Montagnes

À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, lundi matin, Patrick Lagacé aborde la mise en service officielle de l'antenne Deux-Montagnes du Réseau express métropolitain (REM), lui qui qualifie ce 17 novembre de grand jour pour la mobilité à Montréal.
Il discute avec la journaliste Any Guillemette, en direct de Deux-Montagnes, qui confirme l'engouement matinal pour cette nouvelle connexion qui met fin à une longue période de privation pour les usagers du transport en commun.
Autres sujets traités:
- Paul St-Pierre Plamondon promet un Québec plus riche s'il devient indépendant;
- Débat au sein de la famille souverainiste sur l'adoption rapide d'une monnaie québécoise après l'indépendance;
- Les taux de cancer sont en baisse au Canada, mais pas au Québec;
- Immigration: débat sur l'abolition du Programme de l'expérience québécoise (PEQ);
- Chasse illégale par des Mohawks en Montérégie;
- Blanchiment d'argent par la cryptomonnaie à Montréal;
- Inquiétudes à Ottawa concernant le vote du budget.