Société
Ouverture à Deux-Montagnes

Expansion du REM: «Un grand jour pour la mobilité à Montréal» -Patrick Lagacé

par 98.5

0:00
20:35

Entendu dans

Lagacé le matin

le 17 novembre 2025 06:26

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Any Guillemette
Any Guillemette
Expansion du REM: «Un grand jour pour la mobilité à Montréal» -Patrick Lagacé
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, lundi matin, Patrick Lagacé aborde la mise en service officielle de l'antenne Deux-Montagnes du Réseau express métropolitain (REM), lui qui qualifie ce 17 novembre de grand jour pour la mobilité à Montréal.

Il discute avec la journaliste Any Guillemette, en direct de Deux-Montagnes, qui confirme l'engouement matinal pour cette nouvelle connexion qui met fin à une longue période de privation pour les usagers du transport en commun.

Autres sujets traités:

  • Paul St-Pierre Plamondon promet un Québec plus riche s'il devient indépendant;
  • Débat au sein de la famille souverainiste sur l'adoption rapide d'une monnaie québécoise après l'indépendance;
  • Les taux de cancer sont en baisse au Canada, mais pas au Québec;
  • Immigration: débat sur l'abolition du Programme de l'expérience québécoise (PEQ);
  • Chasse illégale par des Mohawks en Montérégie;
  • Blanchiment d'argent par la cryptomonnaie à Montréal;
  • Inquiétudes à Ottawa concernant le vote du budget.

