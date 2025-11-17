Ouverture à Deux-Montagnes

À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, lundi matin, Patrick Lagacé aborde la mise en service officielle de l'antenne Deux-Montagnes du Réseau express métropolitain (REM), lui qui qualifie ce 17 novembre de grand jour pour la mobilité à Montréal.

Il discute avec la journaliste Any Guillemette, en direct de Deux-Montagnes, qui confirme l'engouement matinal pour cette nouvelle connexion qui met fin à une longue période de privation pour les usagers du transport en commun.

Autres sujets traités: