Faits divers

L'homme de 21 ans blessé par balle lors d'une invasion de domicile qui a mal tourné vendredi dernier est décédé samedi.

Les policiers confirment qu'un jeune de 17 ans retrouvé blessé peu après l'incident était fort probablement impliqué dans l'événement. Les enquêteurs étudient si les occupants du logement ont agi en légitime défense.

