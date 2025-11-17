 Aller au contenu
Justice et faits divers
Faits divers

Invasion de domicile: l'homme de 21 ans blessé par balle est finalement décédé

par 98.5

0:00
4:33

Entendu dans

Lagacé le matin

le 17 novembre 2025 05:58

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Invasion de domicile: l'homme de 21 ans blessé par balle est finalement décédé
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

L'homme de 21 ans blessé par balle lors d'une invasion de domicile qui a mal tourné vendredi dernier est décédé samedi.

Les policiers confirment qu'un jeune de 17 ans retrouvé blessé peu après l'incident était fort probablement impliqué dans l'événement. Les enquêteurs étudient si les occupants du logement ont agi en légitime défense.

Écoutez Bénédicte Lebel aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets traités

  • Conflit intrafamilial à Montréal-Sud-Ouest: Un homme de 25 ans est dans un état critique à l'hôpital;
  • Délit de fuite à Saint-Alexis: deux adolescentes ont été blessées après avoir été happées par un automobiliste qui ne s'est pas arrêté;
  • Incendie criminel au club École Privée: un bar situé sur le boulevard Saint-Laurent, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

