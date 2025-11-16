 Aller au contenu
Football
«Tailgate» de la Coupe Grey

L'état de Davis Alexander et les clés de la victoire

par 98.5

0:00
12:52

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 16 novembre 2025 17:25

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Jean St-Onge
Jean St-Onge

et autres

L'état de Davis Alexander et les clés de la victoire
Jean-François Baril / Cogeco Média

En préparation de la rencontre entre les Alouettes de Montréal et les Roughriders de la Saskatchewan, dimanche soir dès 18h, place au tailgate avec Jean-François Baril aux Amateurs de Sports. 

Avec Jean St-Onge et Jean-Philippe Bolduc, on discute de la cuisse de Davie Alexander (source de ses absences cette saison) et la clé du match pour les Alouettes: la défensive. En effet, Montréal affronte la Saskatchewan dans un duel annoncé comme étant serré. 

De quel côté penchera la foule, à Winnipeg? 

À quoi ressemblera l'alignement pour les Alouettes?

Quelles sont les autres clés du match pour Montréal?

Écoutez le tailgate aux Amateurs de sports pour tout savoir, en préparation de la 112e Coupe Grey, dimanche. 

Vous aimerez aussi

Les clés des Roughriders pour vaincre les Alouettes
Les amateurs de sports
Les clés des Roughriders pour vaincre les Alouettes
0:00
12:40

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Les clés des Roughriders pour vaincre les Alouettes
Rattrapage
L'attaque au sol et la pression sur Alexander
Les clés des Roughriders pour vaincre les Alouettes
L'envers du décor: la fierté et la gestion des blessures
Rattrapage
Football LCF | Coupe Grey 2025
L'envers du décor: la fierté et la gestion des blessures
Ça sent la coupe, avec Claude Legault
Rattrapage
Les amateurs de sports
Ça sent la coupe, avec Claude Legault
«Lors de ses quatre derniers départs, Jakub Dobes n'a pas été bon»
Rattrapage
Premier Trio
«Lors de ses quatre derniers départs, Jakub Dobes n'a pas été bon»
Davis Alexander: prêt physiquement et émotionnellement
Rattrapage
Finale de la coupe Grey dimanche
Davis Alexander: prêt physiquement et émotionnellement
Zachary Bolduc aura-t-il sa chance au centre du troisième trio?
Rattrapage
Blessure d'Alex Newhook
Zachary Bolduc aura-t-il sa chance au centre du troisième trio?
Les éliminatoires se poursuivent dans la MLS: qui l'emportera?
Rattrapage
Soccer
Les éliminatoires se poursuivent dans la MLS: qui l'emportera?
«Trevor Harris n'est pas un quart des grandes occasions» -Jean-Philippe Bolduc
Rattrapage
Coupe Grey Alouettes-Roughriders
«Trevor Harris n'est pas un quart des grandes occasions» -Jean-Philippe Bolduc
Le Rocket s'incline contre une équipe qui venait de subir huit revers
Rattrapage
Ligue américaine de hockey
Le Rocket s'incline contre une équipe qui venait de subir huit revers
Juraj Slafkovsky s'était éloigné de son identité
Rattrapage
Cloué au banc
Juraj Slafkovsky s'était éloigné de son identité
«Au football, tu veux protéger ton quart-arrière» -Sean Thomas Erlington
Rattrapage
Plus de protection pour Alexander?
«Au football, tu veux protéger ton quart-arrière» -Sean Thomas Erlington
«On y va avec celui qui joue le mieux» -Stéphane Waite
Rattrapage
Les gardiens des Canadiens
«On y va avec celui qui joue le mieux» -Stéphane Waite
«Récemment, je n'aime pas la façon dont le Canadien se comporte» -José Théodore
Rattrapage
Mauvaises habitudes
«Récemment, je n'aime pas la façon dont le Canadien se comporte» -José Théodore
«Il va falloir déguiser nos couvertures, stopper le jeu au sol» -Danny Maciocia
Rattrapage
Alouettes-Roughriders à la Coupe Grey
«Il va falloir déguiser nos couvertures, stopper le jeu au sol» -Danny Maciocia