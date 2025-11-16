«Tailgate» de la Coupe Grey

En préparation de la rencontre entre les Alouettes de Montréal et les Roughriders de la Saskatchewan, dimanche soir dès 18h, place au tailgate avec Jean-François Baril aux Amateurs de Sports.

Avec Jean St-Onge et Jean-Philippe Bolduc, on discute de la cuisse de Davie Alexander (source de ses absences cette saison) et la clé du match pour les Alouettes: la défensive. En effet, Montréal affronte la Saskatchewan dans un duel annoncé comme étant serré.

De quel côté penchera la foule, à Winnipeg?

À quoi ressemblera l'alignement pour les Alouettes?

Quelles sont les autres clés du match pour Montréal?

Écoutez le tailgate aux Amateurs de sports pour tout savoir, en préparation de la 112e Coupe Grey, dimanche.