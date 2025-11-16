Un boulanger de 4e génération de Terrebonne a remporté la 3e place à la Coupe du Monde de la Viennoiserie en Bretagne, qui se déroulait du 8 au 11 novembre dernier.

Écoutez le boulanger Damien Agliata, et Guillaume Roy de La Shop à Pain à Terrebonne, partagez leur expérience à cette compétition internationale, dimanche, au micro de Denis Lévesque.