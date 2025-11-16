Un boulanger de 4e génération de Terrebonne a remporté la 3e place à la Coupe du Monde de la Viennoiserie en Bretagne, qui se déroulait du 8 au 11 novembre dernier.
Écoutez le boulanger Damien Agliata, et Guillaume Roy de La Shop à Pain à Terrebonne, partagez leur expérience à cette compétition internationale, dimanche, au micro de Denis Lévesque.
«On avait vu les résultats avant de partir parce qu'on avait fait quelques entrevues pour faire la promotion de cette compétition-là. Le résultat, on l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Donc, les gens faisaient la file hier et avant-hier pour goûter la meilleure brioche au monde parce que c'est un prix qu'on a remporté là-bas.»