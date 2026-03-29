Tour des régions du Québec

À Sherbrooke, les parents seraient de plus en plus nombreux à envoyer des messages d’insultes aux enseignants de leurs enfants.
Écoutez Jean-Sébastien Hammal, animateur au 107,7 Estrie, en discuter dimanche au micro de l'animateur Denis Lévesque.
«C'était la semaine de la prévention de l'intimidation et de la violence dans les écoles. Le Centre de services scolaire a dû faire une sortie avec une capsule vidéo destinée directement aux parents. C'est pour leur rappeler qu'ils ont un impact immense sur la perception que leurs jeunes auront du respect et du savoir-vivre. »
Aussi dans ce segment :
- Palais de justice de Trois-Rivières : un père qui a enlevé ses enfants refuse d’autoriser le tribunal à aller les chercher en Algérie.