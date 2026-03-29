Débat pour la chefferie de la CAQ

Les candidats Bernard Drainville et Christine Fréchette se sont affrontés lors d’un deuxième et dernier débat samedi, dans le cadre de la course à la chefferie de la Coalition avenir Québec.

Écoutez Alain Therrien, ancien député du Bloc québécois et du Parti québécois, en discuter dimanche au micro de l'animateur Denis Lévesque.