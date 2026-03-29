Débat pour la chefferie de la CAQ

Les candidats Bernard Drainville et Christine Fréchette se sont affrontés lors d’un deuxième et dernier débat samedi, dans le cadre de la course à la chefferie de la Coalition avenir Québec.
Écoutez Alain Therrien, ancien député du Bloc québécois et du Parti québécois, en discuter dimanche au micro de l'animateur Denis Lévesque.
«Bernard était en retard avant les deux débats. Il a essayé de brasser la cage. La semaine dernière, il a eu un excellent débat, alors que Madame Fréchette a eu plus de difficultés. Aujourd’hui, je dirais que Madame Fréchette a été plus solide que la semaine dernière. Elle avait un meilleur ton, était plus à l'aise, un peu technocrate, et plus respectueuse aussi du passé de la CAQ et de M. Legault, qu'elle a salué.»