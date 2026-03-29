Maude Landry, au segment J'en reviens pas!

Chaque semaine, l'animateur Denis Lévesque tend le micro à une personnalité publique lors du segment J'en reviens pas!, pour la laisser s'exprimer sur un sujet qui la choque.
Cette semaine, c'est l'humoriste Maude Landry qui est l'invitée de l'émission Signé Lévesque.
Écoutez celle qui lance son deuxième spectacle Trop Cool! s'exprimer sur le retour sur scène de Céline Dion, dimanche, au micro de Denis Lévesque.
«J'en reviens pas du come-back en force de Céline. Elle est revenue sur TikTok, qui est une plateforme plutôt pour les jeunes. Elle est moderne, elle est à jour et a déjà un talent incroyable. Forcément, elle est bien entourée des médecins et d’une bonne équipe marketing. Mais parfois, je réalise à quel point elle est rapide, drôle, avec une belle personnalité attachante. Et même si elle a une vie de millionnaire, de superstar, ça reste la petite fille de Charlemagne qui mangeait du baloney.»