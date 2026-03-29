Maude Landry, au segment J'en reviens pas!

Chaque semaine, l'animateur Denis Lévesque tend le micro à une personnalité publique lors du segment J'en reviens pas!, pour la laisser s'exprimer sur un sujet qui la choque.

Cette semaine, c'est l'humoriste Maude Landry qui est l'invitée de l'émission Signé Lévesque.

Écoutez celle qui lance son deuxième spectacle Trop Cool! s'exprimer sur le retour sur scène de Céline Dion, dimanche, au micro de Denis Lévesque.