Vendredi rime avec Amateurs de sports et cette semaine le Premier Trio gagne en robustesse avec la présence d'un ancien dur à cuir de la Ligue nationale et joueur des Canadiens de Montréal, Steve Bégin.

Après les deux cuisantes défaites de 5-1 et 7-0 qu'a connues le CH cette semaine, les performances des gardiens Samuel Montembeault et Jakub Dobes commencent à inquiéter. La gestion des gardiens de but par Martin St-Louis depuis le début de la saison serait-elle au coeur du problème?

La blessure d'Alex Newhook et les changements qui seront apportés à l'alignement mettent en évidence un besoin criant du Tricolore : celui d'un vrai centre de deuxième trio. Comment réagiront Kent Hughes et Jeff Gorton face aux pertes de Newhook et de Kaiden Guhle?

Les affrontements de cette semaine contre des équipes imposantes physiquement révèle le besoin d'ajouter du muscle à l'alignement et de s'endurcir. Les Canadiens trônent au 24e rang de la LNH pour ce qui est des équipes les plus lourdes.

