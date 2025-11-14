 Aller au contenu
Hockey
Premier Trio

«Lors de ses quatre derniers départs, Jakub Dobes n'a pas été bon»

par 98.5

0:00
40:09

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 14 novembre 2025 20:04

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Stéphane Waite
Stéphane Waite

et autres

«Lors de ses quatre derniers départs, Jakub Dobes n'a pas été bon»
Tony Marinaro, Mario Langlois, Steve Bégin et Stéphane Waite. / Cogeco Média

Vendredi rime avec Amateurs de sports et cette semaine le Premier Trio gagne en robustesse avec la présence d'un ancien dur à cuir de la Ligue nationale et joueur des Canadiens de Montréal, Steve Bégin.

Après les deux cuisantes défaites de 5-1 et 7-0 qu'a connues le CH cette semaine, les performances des gardiens Samuel Montembeault et Jakub Dobes commencent à inquiéter. La gestion des gardiens de but par Martin St-Louis depuis le début de la saison serait-elle au coeur du problème? 

La blessure d'Alex Newhook et les changements qui seront apportés à l'alignement mettent en évidence un besoin criant du Tricolore : celui d'un vrai centre de deuxième trio. Comment réagiront Kent Hughes et Jeff Gorton face aux pertes de Newhook et de Kaiden Guhle?

Les affrontements de cette semaine contre des équipes imposantes physiquement révèle le besoin d'ajouter du muscle à l'alignement et de s'endurcir. Les Canadiens trônent au 24e rang de la LNH pour ce qui est des équipes les plus lourdes.

Écoutez le segment Premier trio, avec l'ancien joueur des Canadiens de Montréal Steve Bégin, Tony Marinaro, collaborateur des Amateurs de Sports, et Stéphane Waite, ancien entraîneur des gardiens du CH et expert hockey chez Cogeco Média, vendredi, avec Mario Langlois.

Autres sujets abordés

  • Les performances de David Reinbacher depuis son retour au jeu;
  • Comment repenser les trios pour les prochains matchs;
  • Suzuki: le moteur de l'équipe.

Vous aimerez aussi

«Je suis trop fâché pour en parler, de comparer les deux matchs» -Mike Matheson
Le hockey des Canadiens
«Je suis trop fâché pour en parler, de comparer les deux matchs» -Mike Matheson
0:00
7:11
On soupèse les chances de Suzuki et de Dobson
Le hockey des Canadiens
On soupèse les chances de Suzuki et de Dobson
0:00
7:05

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Davis Alexander: prêt physiquement et émotionnellement
Rattrapage
Finale de la coupe Grey dimanche
Davis Alexander: prêt physiquement et émotionnellement
Zachary Bolduc aura-t-il sa chance au centre du troisième trio?
Rattrapage
Blessure d'Alex Newhook
Zachary Bolduc aura-t-il sa chance au centre du troisième trio?
Les éliminatoires se poursuivent dans la MLS: qui l'emportera?
Rattrapage
Soccer
Les éliminatoires se poursuivent dans la MLS: qui l'emportera?
«Trevor Harris n'est pas un quart des grandes occasions» -Jean-Philippe Bolduc
Rattrapage
Coupe Grey Alouettes-Roughriders
«Trevor Harris n'est pas un quart des grandes occasions» -Jean-Philippe Bolduc
Le Rocket s'incline contre une équipe qui venait de subir huit revers
Rattrapage
Ligue américaine de hockey
Le Rocket s'incline contre une équipe qui venait de subir huit revers
Juraj Slafkovsky s'était éloigné de son identité
Rattrapage
Cloué au banc
Juraj Slafkovsky s'était éloigné de son identité
«Au football, tu veux protéger ton quart-arrière» -Sean Thomas Erlington
Rattrapage
Plus de protection pour Alexander?
«Au football, tu veux protéger ton quart-arrière» -Sean Thomas Erlington
«On y va avec celui qui joue le mieux» -Stéphane Waite
Rattrapage
Les gardiens des Canadiens
«On y va avec celui qui joue le mieux» -Stéphane Waite
«Récemment, je n'aime pas la façon dont le Canadien se comporte» -José Théodore
Rattrapage
Mauvaises habitudes
«Récemment, je n'aime pas la façon dont le Canadien se comporte» -José Théodore
«Il va falloir déguiser nos couvertures, stopper le jeu au sol» -Danny Maciocia
Rattrapage
Alouettes-Roughriders à la Coupe Grey
«Il va falloir déguiser nos couvertures, stopper le jeu au sol» -Danny Maciocia
«Je vais demeurer moi-même: je ne veux pas perdre ma personnalité» -Jakub Dobes
Rattrapage
Émotif la semaine dernière
«Je vais demeurer moi-même: je ne veux pas perdre ma personnalité» -Jakub Dobes
«Ferrari a encore des croûtes à manger» -Alexandre Tagliani
Rattrapage
Voiture peu compétitive
«Ferrari a encore des croûtes à manger» -Alexandre Tagliani
«Davidson est peut-être la carte cachée» -Stéphane Leroux
Rattrapage
Joueur en progression du Rocket
«Davidson est peut-être la carte cachée» -Stéphane Leroux
«Si tu lances souvent, tu as plus de chances de compter» -Dany Dubé
Rattrapage
Volume de tirs sur le filet adverse
«Si tu lances souvent, tu as plus de chances de compter» -Dany Dubé