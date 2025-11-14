Avez-vous déjà vécu une histoire d’amour avec un collègue ou un patron?

Il arrive à plusieurs personnes de trouver l'amour dans leur milieu de travail. Mais est-ce trop risqué?
Écoutez Sylvie Lavallée discuter sexologue et psychothérapeute, discuter de ce type de relation qui peut poser problème en cas de séparation, vendredi, au micro de Marie-Eve Tremblay.
«Quand il y a l'attirance, quand il y a du désir, une passion réciproque, quand on est dans notre moment de complicité, puis qu'on est dans une bulle, on ne pense pas aux répercussions, on n'est pas dans un état pour prendre du recul.»