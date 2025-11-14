 Aller au contenu
Avez-vous déjà vécu une histoire d’amour avec un collègue ou un patron?

par 98.5

0:00
26:17

Entendu dans

Radio textos

le 14 novembre 2025 11:49

Avec

Sylvie Lavallée
Sylvie Lavallée
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Avez-vous déjà vécu une histoire d’amour avec un collègue ou un patron?
Sylvie Lavallée / Cogeco Média

Il arrive à plusieurs personnes de trouver l'amour dans leur milieu de travail. Mais est-ce trop risqué?

Écoutez Sylvie Lavallée discuter sexologue et psychothérapeute, discuter de ce type de relation qui peut poser problème en cas de séparation, vendredi, au micro de Marie-Eve Tremblay.

«Quand il y a l'attirance, quand il y a du désir, une passion réciproque, quand on est dans notre moment de complicité, puis qu'on est dans une bulle, on ne pense pas aux répercussions, on n'est pas dans un état pour prendre du recul.»

Sylvie Lavallée

