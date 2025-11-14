 Aller au contenu
Défaite cuisante de 7 à 0 contre Dallas

Une première séquence difficile cette saison pour le Tricolore

le 14 novembre 2025 09:40

Patrick Lagacé
Tony Marinaro
Tony Marinaro / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal vivent une première séquence difficile cette saison après avoir perdu quatre de leurs cinq derniers matchs.

Écoutez le chroniqueur Tony Marinaro aborder la défaite cuisante de 7 à 0, jeudi soir contre les Stars de Dallas, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé..

Autres sujets traités:

  • Le manque de profondeur au centre;
  • La situation des gardiens est inquiétante: les deux gardiens sont en manque de confiance;
  • Coupe Grey: les Alouettes auront fort à faire pour venir à bout des Roughriders.

