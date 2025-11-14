Défaite cuisante de 7 à 0 contre Dallas

Les Canadiens de Montréal vivent une première séquence difficile cette saison après avoir perdu quatre de leurs cinq derniers matchs.
Écoutez le chroniqueur Tony Marinaro aborder la défaite cuisante de 7 à 0, jeudi soir contre les Stars de Dallas, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé..
Autres sujets traités:
- Le manque de profondeur au centre;
- La situation des gardiens est inquiétante: les deux gardiens sont en manque de confiance;
- Coupe Grey: les Alouettes auront fort à faire pour venir à bout des Roughriders.