Conflit israélo-palestinien

Le chroniqueur international Jean-François Lépine exprime de vives inquiétudes concernant la situation en Cisjordanie, alors que le territoire vit un tournant dangereux pour Israël, selon lui.

Ben que l'attention soit actuellement portée sur Gaza, Jean-François Lépine souligne que la Cisjordanie, qui est occupée depuis 1967 et qui abrite trois millions de Palestiniens, est le théâtre d'une violence croissante de la part des colons israéliens.

Selon l'ONU, depuis l'attaque du Hamas en 2023, des milliers de civils palestiniens ont été contraints de quitter leurs terres en Cisjordanie en raison du harcèlement et des attaques des colons armés.

Écoutez Jean-François Lépine aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.