Politique internationale
Conflit israélo-palestinien

La Cisjordanie, un tournant dangereux pour Israël

par

le 14 novembre 2025 08:50

Patrick Lagacé
Jean-François Lépine
Les affaires internationales avec Jean-François Lépine

Le chroniqueur international Jean-François Lépine exprime de vives inquiétudes concernant la situation en Cisjordanie, alors que le territoire vit un tournant dangereux pour Israël, selon lui.

Ben que l'attention soit actuellement portée sur Gaza, Jean-François Lépine souligne que la Cisjordanie, qui est occupée depuis 1967 et qui abrite trois millions de Palestiniens, est le théâtre d'une violence croissante de la part des colons israéliens.

Selon l'ONU, depuis l'attaque du Hamas en 2023, des milliers de civils palestiniens ont été contraints de quitter leurs terres en Cisjordanie en raison du harcèlement et des attaques des colons armés.

Écoutez Jean-François Lépine aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

«Souvent, dans ces attaques-là, ce sont les Palestiniens qui se font arrêter quand ils se défendent [...] on voit qu'il y a une impunité complète pour ces gens-là. Les appuis aux colons viennent de très haut. C'est pour ça qu'il y a une impunité complètement totale.»

Jean-François Lépine

Autres sujets traités :

  • Gaza: le cessez-le-feu en cours est jugé «extrêmement fragile»;
  • Tensions entre l'Inde et le Pakistan;
  • Le Parlement pakistanais a modifié la Constitution pour donner plus de pouvoirs au chef d'état-major de l'armée.

