Le service sera-t-il fiable?

L’antenne Deux-Montagnes du Réseau Express Métropolitain - le REM - entre officiellement en opération, lundi.

Un week-end porte-ouverte est d'abord prévu alors que les usagers sont invités à l'utiliser gratuitement, samedi et dimanche.

Quatorze nouvelles stations s’ajoutent au Réseau.

Les nombreuses pannes sur l'antenne Brossard ont alimenté le civisme des usagers.

Écoutez Charles Émond, président et chef de la direction de La Caisse, qui promet des résultats différents avec le nouvel opérateur du REM, Pulsar.