Le service sera-t-il fiable?

L’antenne Deux-Montagnes du Réseau Express Métropolitain - le REM - entre officiellement en opération, lundi.
Un week-end porte-ouverte est d'abord prévu alors que les usagers sont invités à l'utiliser gratuitement, samedi et dimanche.
Quatorze nouvelles stations s’ajoutent au Réseau.
Les nombreuses pannes sur l'antenne Brossard ont alimenté le civisme des usagers.
Écoutez Charles Émond, président et chef de la direction de La Caisse, qui promet des résultats différents avec le nouvel opérateur du REM, Pulsar.
«Pulsar, qui est l'opérateur du REM, a pris tous les moyens nécessaires pour qu'on soit complètement ailleurs. Une foule de mesures. Nous, nos attentes sont claires. Ce qu'on a exigé sur un service qui est fiable pour les usagers, incluant la communication, donc tant en termes d'équipement d'achat, d'équipement de remplacement, d'équipement sur les rails et de hausse d'effectifs. L'opérateur est allé chercher de l'expertise internationale et a fait ce qu'il avait à faire, puis nous, on va les suivre de près.»