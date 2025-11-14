 Aller au contenu
Politique provinciale
Mieux faire entendre les régions du Québec

La députée Maïté Blanchette Vézina est prête à collaborer avec Éric Duhaime

par 98.5

0:00
6:39

Entendu dans

Lagacé le matin

le 14 novembre 2025 08:09

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
La députée Maïté Blanchette Vézina est prête à collaborer avec Éric Duhaime
La députée Maïté Blanchette Vézina est prête à collaborer avec Éric Duhaime / Jacques Boissinot / La Presse Canadienne

En entretien avec l'animateur Patrick Lagacé, vendredi matin, la députée indépendante de Rimouski, Maïté Blanchette Vézina, a confirmé qu'elle était ouverte à collaborer avec le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, afin de mieux faire entendre les régions du Québec à l'Assemblée nationale.

L'ex-ministre de la Coalition avenir Québec explique que l'objectif principal de sa démarche est de travailler pour faire avancer les idées des régions du Québec et qu'elle souhaite le faire de manière transparente avec les partis qui souhaitent le faire.

Elle confirme avoir été contactée par M. Duhaime, qui lui a présenté sa vision pour les régions et elle trouve intéressant de pouvoir combiner le besoin aussi de son parti d'être entendu de manière juste à l'Assemblée nationale.

La députée a également abordé la question de la réforme du mode de scrutin, soulignant son importance pour la confiance du public en la démocratie.

Écoutez la députée Maïté Blanchette Vézina aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

«Je veux travailler avec tous ceux qui veulent faire progresser les régions [...] et c'est ça que je vais faire jusqu'à la fin du mandat, peu importe le parti.»

Maïté Blanchette Vézina

