Conflit de travail

Il n’y aura pas de transport en commun en fin de semaine à Montréal, alors que le syndicat des chauffeurs d’autobus et des opérateurs de métro seront encore en grève.

En point de presse jeudi après-midi, la direction de la STM s’est dite extrêmement déçue de la décision du Tribunal administratif du travail d’autoriser cette grève totale.

Est-ce qu’on peut espérer une entente d’ici là?

Écoutez la directrice générale de la Société de transport de Montréal (STM), Marie-Claude Léonard, commenter la situation vendredi à Lagacé le matin.

Que penser des revendications des chauffeurs et opérateurs de métro?

Le syndicat dit vouloir principalement des horaires de travail plus humains et la fin du temps de travail non rémunéré.

Écoutez Dominique Rouleau, ex-chauffeur d’autobus de la STM, qui a fait ce métier pendant une douzaine d'années.