Connaissez-vous le «speed watching»?
Cette pratique, qui consiste à consommer du contenu web (YouTube, TikTok, balados, cours en ligne) en accéléré, permet de gagner du temps.
Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle commenter cette tendance, vendredi, à Lagacé le matin.
Selon lui, la pratique est révélatrice de la période dans laquelle nous vivons.
«Tout ça s'inscrit dans une époque dans laquelle on vit de consommer du contenu quasi par automatisme ou pour combler du vide, du temps.»