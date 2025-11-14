Connaissez-vous le «speed watching»?

Cette pratique, qui consiste à consommer du contenu web (YouTube, TikTok, balados, cours en ligne) en accéléré, permet de gagner du temps.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle commenter cette tendance, vendredi, à Lagacé le matin.

Selon lui, la pratique est révélatrice de la période dans laquelle nous vivons.