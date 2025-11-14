 Aller au contenu
Justice et faits divers
Affaires criminelles

Une nuit de violence dans le quartier d'Hochelaga

par 98.5

0:00
5:14

Entendu dans

Lagacé le matin

le 14 novembre 2025 05:50

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Une nuit de violence dans le quartier d'Hochelaga
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Une nuit de violence à Montréal a nécessité l'intervention des services d'urgence, avec notamment des blessés dans le quartier d'Hochelaga, tandis qu'une vague de vols de véhicules de luxe exportés par des réseaux criminels continue de faire des vagues.

Écoutez Bénédicte Lebel aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Elle explique que le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) est intervenu vers 1h00 du matin dans un logement sur la rue Théodore, près d'Ontario, où une altercation a éclaté entre deux occupants et des suspects. Un homme de 38 ans et une femme de 39 ans étaient sur place et la femme a été blessée à la main et transportée à l'hôpital. Les suspects ont pris la fuite, mais l'un d'eux aurait été blessé.

Quinze minutes plus tard, un adolescent de 17 ans a été retrouvé blessé par balle au haut du corps, non loin d'un hôpital.

Son état a été stabilisé, mais son identité et le lieu exact de la fusillade demeurent inconnus, quoique la chroniqueuse se questionne s'il y a un lien à faire avec la première altercation.

Autres sujets traités :

  • Des arrestations pour des vols de véhicules destinés à l'exportation;
  • Agression d'un policier à Québec: un homme a été arrêté après avoir aspergé un policier d'essence.

Vous aimerez aussi

Nos prisons fédérales sont-elles des «entrepôts» pour les détenus?
La commission
Nos prisons fédérales sont-elles des «entrepôts» pour les détenus?
0:00
9:20
Deux drames familiaux impliquant des adolescents endeuillent le Québec
Le Québec maintenant
Deux drames familiaux impliquant des adolescents endeuillent le Québec
0:00
5:57

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«Les rabais sont pas mal tous concentrés dans la même chaîne cette semaine»
Rattrapage
Marie-Eve Fournier a fait le tour des circulaires
«Les rabais sont pas mal tous concentrés dans la même chaîne cette semaine»
Le «speed watching»: une habitude qui révèle notre intolérance à l'ennui
Rattrapage
Tendance
Le «speed watching»: une habitude qui révèle notre intolérance à l'ennui
Spécial «ancien» | L'énigme du vendredi 14 novembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «ancien» | L'énigme du vendredi 14 novembre
Un hommage émouvant aux victimes des attentats de Paris
Rattrapage
Cérémonie commémorative
Un hommage émouvant aux victimes des attentats de Paris
Montréal: sans entente, les autobus et les métros ne circuleront pas ce week-end
Rattrapage
Tour d'horizon de l'actualité
Montréal: sans entente, les autobus et les métros ne circuleront pas ce week-end
Le Canadien s'effondre lamentablement contre les Stars de Dallas
Rattrapage
Une performance qui démontre une fragilité
Le Canadien s'effondre lamentablement contre les Stars de Dallas
«Dollarama Finds»: comment la chaîne est devenue une sensation sur TikTok
Rattrapage
Trouvailles aux magasins à bas prix
«Dollarama Finds»: comment la chaîne est devenue une sensation sur TikTok
Un nouvel album country pour Nathalie Simard
Rattrapage
«Par les temps qui courent»
Un nouvel album country pour Nathalie Simard
Les grands projets de Mark Carney, un gouffre financier?
Rattrapage
Stratégie de croissance
Les grands projets de Mark Carney, un gouffre financier?
Grève à la STM: «Le Tribunal a les mains liées, c'est ce que le juge dit»
Rattrapage
Tribunal administratif du travail
Grève à la STM: «Le Tribunal a les mains liées, c'est ce que le juge dit»
Une nouvelle pochette pour iPhone devient virale
Rattrapage
Collaboration entre ISSEY MIYAKE et Apple
Une nouvelle pochette pour iPhone devient virale
C'est le Sprint Gala 2025 jusqu'au 4 décembre
Rattrapage
Gala Québec Cinéma
C'est le Sprint Gala 2025 jusqu'au 4 décembre
Que savait Donald Trump sur les activités de Jeffrey Epstein?
Rattrapage
Abus sexuels
Que savait Donald Trump sur les activités de Jeffrey Epstein?
Prison et santé mentale: un décalage choquant dans les soins des détenus
Rattrapage
Enquête du Devoir
Prison et santé mentale: un décalage choquant dans les soins des détenus