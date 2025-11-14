Affaires criminelles

Une nuit de violence à Montréal a nécessité l'intervention des services d'urgence, avec notamment des blessés dans le quartier d'Hochelaga, tandis qu'une vague de vols de véhicules de luxe exportés par des réseaux criminels continue de faire des vagues.

Écoutez Bénédicte Lebel aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Elle explique que le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) est intervenu vers 1h00 du matin dans un logement sur la rue Théodore, près d'Ontario, où une altercation a éclaté entre deux occupants et des suspects. Un homme de 38 ans et une femme de 39 ans étaient sur place et la femme a été blessée à la main et transportée à l'hôpital. Les suspects ont pris la fuite, mais l'un d'eux aurait été blessé.

Quinze minutes plus tard, un adolescent de 17 ans a été retrouvé blessé par balle au haut du corps, non loin d'un hôpital.

Son état a été stabilisé, mais son identité et le lieu exact de la fusillade demeurent inconnus, quoique la chroniqueuse se questionne s'il y a un lien à faire avec la première altercation.

