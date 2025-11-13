Projets désignés «d'intérêt national»

Le premier ministre canadien Mark Carney a fait adopter de force son puissant projet de loi (C5) sur «l’intérêt national». Mais jusqu’à présent, il ne sert à rien.

Aucun des cinq projets annoncés en septembre et transmis au nouveau Bureau des grands projets dirigé par Carney n’a été inscrit en vertu de la loi comme projet d’«intérêt national», souligne Dimitri Soudas.

Écoutez l'analyste politique expliquer cette situation particulière, jeudi, au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés :