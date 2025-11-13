Attentats terroristes en France, dix ans plus tard

Il y a dix ans, Paris était la cible d'une série d'attentats qui ont fait 131 morts et 413 blessés, ciblant notamment le Stade de France, le Bataclan et plusieurs terrasses.

Jean-François Bélanger, qui était journaliste de Radio-Canada en poste à Paris au moment des évènements, partage ses souvenirs de cette journée.

Lui et son équipe sont arrivés à la Gare de l'Est pour se rendre en catastrophe au Bataclan, alors qu'il habitait tout près de là.

L'évènement était surréaliste, marqué par le «chaos total», et la confusion des forces de l'ordre face à huit attentats simultanés.

Écoutez le témoignage de Jean-François Bélanger, journaliste à Radio-Canada, jeudi, au Québec maintenant avec Philippe Cantin.

Le journaliste souligne que le niveau de menace demeure élevé à Paris: des militaires lourdement armés sont toujours visibles dans les rues.