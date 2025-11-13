Au Québec: l’essence la plus cher au Canada

C’est au Québec que l’essence coûte le plus cher au pays: faire le plein d’un VUS RAV4 de 55 litres coûte 10$ de plus à Montréal que la moyenne canadienne.

C'est ce que révèle une étude de l’Institut économique de Montréal (IEDM), jeudi, qui souligne également que le gouvernement pourrait mettre fin à cette iniquité, grâce au Fonds vert.

Écoutez Gabriel Giguère, analyste senior en politiques publiques à l’Institut économique de Montréal, brosser le portrait de la situation, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.