En ce qui concerne le phénomène de l'aliénation parentale, la preuve est «très difficile» à obtenir, mais les tribunaux la condamnent de plus en plus.

Pour illustrer le processus, l'avocate spécialisée en droit de la famille Me Sylvie Schirm a analysé un jugement récent où un père a été condamné à verser 10 000 $ à la mère de son enfant pour aliénation parentale.

Le père avait monté l'enfant contre la mère pendant des années, au point où l'enfant, à 13 ans, a fugué du domicile de sa mère.

Écoutez l'avocate expliquer le tout, jeudi, à Radio textos avec Marie-Eve Tremblay.

Me Schirm répond aussi aux questions des auditeurs à ce sujet.