Justice et faits divers
Droit de la famille

Cas d'aliénation parentale: un père doit 10 000$ à la mère de son enfant

Entendu dans

Radio textos

le 13 novembre 2025 11:02

Avec

Marie-Eve Tremblay
Un père doit 10 000$ à la mère de son enfant / Clement C/peopleimages.com/Adobe Stock

En ce qui concerne le phénomène de l'aliénation parentale, la preuve est «très difficile» à obtenir, mais les tribunaux la condamnent de plus en plus. 

Pour illustrer le processus, l'avocate spécialisée en droit de la famille Me Sylvie Schirm a analysé un jugement récent où un père a été condamné à verser 10 000 $ à la mère de son enfant pour aliénation parentale. 

Le père avait monté l'enfant contre la mère pendant des années, au point où l'enfant, à 13 ans, a fugué du domicile de sa mère. 

Écoutez l'avocate expliquer le tout, jeudi, à Radio textos avec Marie-Eve Tremblay. 

Me Schirm répond aussi aux questions des auditeurs à ce sujet. 

«Les tribunaux vont considérer les enregistrements quand ils ont besoin de tenir compte du meilleur intérêt de l'enfant. Et on va considérer que même s'il y a une ''atteinte'' au droit de la vie privée en faisant des enregistrements semblables, c'est important que la Cour puisse avoir accès à cette information-là pour pouvoir prendre une bonne décision.»

Me Sylvie Schirm

