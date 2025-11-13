 Aller au contenu
Société
Enquête du Devoir

Prison et santé mentale: un décalage choquant dans les soins des détenus

par 98.5

0:00
4:31

Entendu dans

Lagacé le matin

le 13 novembre 2025 08:25

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Prison et santé mentale: un décalage choquant dans les soins des détenus
Prison et santé mentale: un décalage choquant dans les soins des détenus. / Tracy King / Adobe Stock

La journaliste d'enquête du Devoir Stéphanie Vallet s'est plongée dans l'univers de la santé mentale en milieu carcéral et a constaté une surreprésentation des troubles de santé mentale chez les personnes incarcérées, qui se retrouvent ainsi cinq fois plus souvent en prison que dans la communauté.

En moyenne, 15% des détenus dans les prisons québécoises sont touchés par des troubles sévères et persistants de santé mentale. 

Écoutez Stéphanie Vallet commenter le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

