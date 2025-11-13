La journaliste d'enquête du Devoir Stéphanie Vallet s'est plongée dans l'univers de la santé mentale en milieu carcéral et a constaté une surreprésentation des troubles de santé mentale chez les personnes incarcérées, qui se retrouvent ainsi cinq fois plus souvent en prison que dans la communauté.

En moyenne, 15% des détenus dans les prisons québécoises sont touchés par des troubles sévères et persistants de santé mentale.

