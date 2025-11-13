Le gouvernement du Québec hausse le ton et lance un ultimatum à Ottawa concernant la facture des demandeurs d'asile.

La province exige que le fédéral rembourse les 733 millions de dollars dus pour l'année 2024, une somme colossale nécessaire pour couvrir les services d'aide sociale, de francisation et d'accompagnement au logement pour ces nouveaux arrivants.

Si Ottawa ne paie pas son dû, la province mettra son plan à exécution et commencera à couper dans les services, la première cible étant l'aide sociale.

Écoutez le chroniqueur politique Louis Lacroix décortiquer cet ultimatum lancé à Ottawa, au micro de Patrick Lagacé, jeudi matin.

