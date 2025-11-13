 Aller au contenu
Justice et faits divers
Lanaudière

Un ado accusé du meurtre de sa grand-mère

par 98.5

0:00
6:43

Entendu dans

Lagacé le matin

le November 13, 2025 6:03 AM

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Un ado accusé du meurtre de sa grand-mère
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Un adolescent de 14 ans, de Lanaudière, est accusé de meurtre au deuxième degré après la mort de sa grand-mère de 73 ans. 

Il aurait attaqué la femme avec une hache avant de prendre la fuite.

On apprend aussi que cet adolescent a vécu un passé très lourd : il était présent lors du meurtre de sa mère en 2013 et son père a eu plusieurs démêlés judiciaires.

Écoutez Bénédicte Lebel faire le point sur l'actualité judiciaire, au micro de Patrick Lagacé, jeudi matin.

Autres sujets abordés

  • Mohamed Al Ballouz veut aller jusqu’en Cour suprême;
  • Et à Westmount, la police recherche un voyeur ayant dissimulé une caméra dans la salle de bain d’un café.

Vous aimerez aussi

Pourquoi certains ados dérivent vers la violence?
Radio textos
Pourquoi certains ados dérivent vers la violence?
0:00
23:20
Le vol de courrier: une technique encore «très populaire»
Radio textos
Le vol de courrier: une technique encore «très populaire»
0:00
6:50

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Les yeux rivés sur Davis Alexander à l’approche de la Coupe Grey
Rattrapage
Football
Les yeux rivés sur Davis Alexander à l’approche de la Coupe Grey
La mairesse de Montréal demande aux chauffeurs d'annuler leur grève
Rattrapage
Possible coupure de service les 15 et 16 novembre
La mairesse de Montréal demande aux chauffeurs d'annuler leur grève
«Bienveillant», de Guy Nantel: «Bien sûr que c'est sarcastique»
Rattrapage
Le nom de son nouveau spectacle
«Bienveillant», de Guy Nantel: «Bien sûr que c'est sarcastique»
Le Canada, un mauvais élève dans la transition climatique
Rattrapage
COP30 au Brésil
Le Canada, un mauvais élève dans la transition climatique
Industrie forestière: un «cri d'alarme» de Legault qui nécessite un plan
Rattrapage
Perte possible de 30 000 emplois?
Industrie forestière: un «cri d'alarme» de Legault qui nécessite un plan
Défaite des Canadiens: «C'est une gang de vieux routiers, les Kings»
Rattrapage
LNH
Défaite des Canadiens: «C'est une gang de vieux routiers, les Kings»
Une chanson générée par l'IA au sommet du classement Bilboard Country
Rattrapage
Musique et technologie
Une chanson générée par l'IA au sommet du classement Bilboard Country
La neige met (déjà) les nerfs des déneigeurs à rude épreuve
Rattrapage
Des clients «trop exigeants»?
La neige met (déjà) les nerfs des déneigeurs à rude épreuve
Grève de la STM: une publicité satirique du Clan Panneton fait jaser
Rattrapage
Des milliers de dollars de perte
Grève de la STM: une publicité satirique du Clan Panneton fait jaser
Port de Montréal à Contrecœur: les résidents ont encore des craintes
Rattrapage
Projet d'expansion
Port de Montréal à Contrecœur: les résidents ont encore des craintes
«On a un pompier pyromane comme ministre du Travail» -Alexandre Leduc
Rattrapage
Suspension de la grève de la STM
«On a un pompier pyromane comme ministre du Travail» -Alexandre Leduc
Grand-mère tuée à coups de hache: des accusations de meurtre pour le petit-fils?
Rattrapage
Tragédie à Saint-Julienne
Grand-mère tuée à coups de hache: des accusations de meurtre pour le petit-fils?
Neige au sol: «Ça va fondre, mais ça va prendre du temps»
Rattrapage
Météo
Neige au sol: «Ça va fondre, mais ça va prendre du temps»
«Les phénomènes météo, ça met notre réseau à rude épreuve, c'est clair»
Rattrapage
Des centaines de milliers de pannes de courant
«Les phénomènes météo, ça met notre réseau à rude épreuve, c'est clair»