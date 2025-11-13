Un adolescent de 14 ans, de Lanaudière, est accusé de meurtre au deuxième degré après la mort de sa grand-mère de 73 ans.

Il aurait attaqué la femme avec une hache avant de prendre la fuite.

On apprend aussi que cet adolescent a vécu un passé très lourd : il était présent lors du meurtre de sa mère en 2013 et son père a eu plusieurs démêlés judiciaires.

Écoutez Bénédicte Lebel faire le point sur l'actualité judiciaire, au micro de Patrick Lagacé, jeudi matin.

