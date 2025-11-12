Coupe Grey Alouettes-Roughriders

Les Alouettes de Montréal disputeront le match de la coupe Grey contre les Roughriders de la Saskatchewan, dimanche, à Winnipeg.
En prévision de ce match, l'animateur Mario Langlois a réuni les trois commentateurs/analystes/descripteur du football canadien au 98.5 Sports.
Bruno Heppell, ancien joueur des Alouettes, vainqueur de la coupe Grey, et analyste au Réseau des sports.
Jean-Philippe Bolduc, ancien joueur de la LCF et analyste football chez Cogeco média
Jean St-Onge, descripteur des matchs des Alouettes à Cogeco média.
Les sujets discutés
- Bruno Heppell analyse les forces et faiblesses en attaque;
- Jean-Philippe Bolduc analyse les forces et faiblesses en défensive;
- Jean St-Onge, qui est déjà à Winnipeg, analyse les forces et les faiblesses des unités spéciales, la météo prévue et le facteur «foule».