Coupe Grey Alouettes-Roughriders

Les Alouettes de Montréal disputeront le match de la coupe Grey contre les Roughriders de la Saskatchewan, dimanche, à Winnipeg.

En prévision de ce match, l'animateur Mario Langlois a réuni les trois commentateurs/analystes/descripteur du football canadien au 98.5 Sports.

Bruno Heppell, ancien joueur des Alouettes, vainqueur de la coupe Grey, et analyste au Réseau des sports.

Jean-Philippe Bolduc, ancien joueur de la LCF et analyste football chez Cogeco média

Jean St-Onge, descripteur des matchs des Alouettes à Cogeco média.

Les sujets discutés