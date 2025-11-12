 Aller au contenu
Hockey
Ligue américaine de hockey

Le Rocket s'incline contre une équipe qui venait de subir huit revers

par 98.5 Sports

0:00
6:34

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 12 novembre 2025 20:42

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Stéphane Leroux
Stéphane Leroux
Le Rocket s'incline contre une équipe qui venait de subir huit revers
Stéphane Leroux / Cogeco Média

Le Rocket de Laval affrontait l'une des pires équipes de la Ligue américaine de hockey, mercredi soir. Ils ont néanmoins perdu.

Écoutez Stéphane Leroux, du Réseau des sports, analyser la défaite du Rocket de Laval en compagnie de Mario Langlois.

Les sujets discutés

  • Le Rocket s'incline devant la formation de Springfield, qui venait de perdre huit matchs de suite.
  • On discute de la sélection d'Équipe Canada junior pour le championnat mondial
  • Stéphane Leroux rend hommage à Jean-Claude Morissette, l'ancien directeur général du Titan de Laval et des Prédateurs de Granby, décédé à 79 ans, figure marquante de la LHJMQ.

Vous aimerez aussi

Défaite des Canadiens: «C'est une gang de vieux routiers, les Kings»
Lagacé le matin
Défaite des Canadiens: «C'est une gang de vieux routiers, les Kings»
0:00
8:35
«Les Canadiens ont levé le pied un peu trop souvent face aux Kings»
Lagacé le matin
«Les Canadiens ont levé le pied un peu trop souvent face aux Kings»
0:00
3:56

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Les éliminatoires se poursuivent dans la MLS: qui l'emportera?
Rattrapage
Soccer
Les éliminatoires se poursuivent dans la MLS: qui l'emportera?
«Trevor Harris n'est pas un quart des grandes occasions» -Jean-Philippe Bolduc
Rattrapage
Coupe Grey Alouettes-Roughriders
«Trevor Harris n'est pas un quart des grandes occasions» -Jean-Philippe Bolduc
Juraj Slafkovsky s'était éloigné de son identité
Rattrapage
Cloué au banc
Juraj Slafkovsky s'était éloigné de son identité
«Au football, tu veux protéger ton quart-arrière» -Sean Thomas Erlington
Rattrapage
Plus de protection pour Alexander?
«Au football, tu veux protéger ton quart-arrière» -Sean Thomas Erlington
«On y va avec celui qui joue le mieux» -Stéphane Waite
Rattrapage
Les gardiens des Canadiens
«On y va avec celui qui joue le mieux» -Stéphane Waite
«Récemment, je n'aime pas la façon dont le Canadien se comporte» -José Théodore
Rattrapage
Mauvaises habitudes
«Récemment, je n'aime pas la façon dont le Canadien se comporte» -José Théodore
«Il va falloir déguiser nos couvertures, stopper le jeu au sol» -Danny Maciocia
Rattrapage
Alouettes-Roughriders à la Coupe Grey
«Il va falloir déguiser nos couvertures, stopper le jeu au sol» -Danny Maciocia
«Je vais demeurer moi-même: je ne veux pas perdre ma personnalité» -Jakub Dobes
Rattrapage
Émotif la semaine dernière
«Je vais demeurer moi-même: je ne veux pas perdre ma personnalité» -Jakub Dobes
«Ferrari a encore des croûtes à manger» -Alexandre Tagliani
Rattrapage
Voiture peu compétitive
«Ferrari a encore des croûtes à manger» -Alexandre Tagliani
«Davidson est peut-être la carte cachée» -Stéphane Leroux
Rattrapage
Joueur en progression du Rocket
«Davidson est peut-être la carte cachée» -Stéphane Leroux
«Si tu lances souvent, tu as plus de chances de compter» -Dany Dubé
Rattrapage
Volume de tirs sur le filet adverse
«Si tu lances souvent, tu as plus de chances de compter» -Dany Dubé
Le baseball modifie une réglementation de micro-paris
Rattrapage
Scandale de paris sportifs au baseball
Le baseball modifie une réglementation de micro-paris
«Mike Vrabel est l'entraîneur-chef par excellence jusqu'ici» -Bruno Heppell
Rattrapage
NFL
«Mike Vrabel est l'entraîneur-chef par excellence jusqu'ici» -Bruno Heppell
«Et si Oliver Kapanen devenait le nouveau Tomas Plekanec?» -Tony Marinaro
Rattrapage
Dix points en 15 matchs
«Et si Oliver Kapanen devenait le nouveau Tomas Plekanec?» -Tony Marinaro