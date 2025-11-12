Le Rocket de Laval affrontait l'une des pires équipes de la Ligue américaine de hockey, mercredi soir. Ils ont néanmoins perdu.
Écoutez Stéphane Leroux, du Réseau des sports, analyser la défaite du Rocket de Laval en compagnie de Mario Langlois.
Les sujets discutés
- Le Rocket s'incline devant la formation de Springfield, qui venait de perdre huit matchs de suite.
- On discute de la sélection d'Équipe Canada junior pour le championnat mondial
- Stéphane Leroux rend hommage à Jean-Claude Morissette, l'ancien directeur général du Titan de Laval et des Prédateurs de Granby, décédé à 79 ans, figure marquante de la LHJMQ.