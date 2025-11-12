 Aller au contenu
Société
9% des vacanciers ont été au sud de la frontière

Les Québécois boudent les États-Unis: le tourisme local en plein essor

par 98.5

le 12 novembre 2025 14:52

Les Québécois boudent les États-Unis: le tourisme local en plein essor
Les Québécois boudent les États-Unis: le tourisme local en plein essor / Pascal Huot / Adobe Stock

De nouvelles données de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec révèlent que les Québécois continuent de se détourner des États-Unis pour leurs vacances, au profit de la Belle Province.

Seulement 9% des Québécois qui ont pris des vacances cet été sont allés au sud de la frontière, un chiffre bien en deçà du taux habituel qui oscille entre 20 et 25%.

Cette tendance se traduit par une perte estimée à 500 millions de dollars pour l'économie américaine. L'effet de ce boycottage est ressenti jusque dans les coffres des entreprises touristiques québécoises, dont les revenus ont augmenté.

Écoutez Geneviève Cantin, présidente-directrice générale à l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, aborder le tout, mercredi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

La première raison de ce changement de comportement demeure le contexte sociopolitique, suivi de la volonté de contribuer à l'économie locale.

«Habituellement, dans une année donnée, c'est entre 20 à 25 % qui vont aux États-Unis. Donc, on estime que c'est une perte de 500 millions de dollars pour les États-Unis. Donc, ça fait mal aux coffres américains.»

Geneviève Cantin, présidente-directrice générale à l'Alliance de l'industrie touristique du Québec

L'impact sur l'industrie touristique québécoise est significatif, alors que l'attrait pour le tourisme local, jumelé à l'arrivée d'une clientèle européenne qui boude également les États-Unis et qui tend à rester plus longtemps, offre de belles retombées.

