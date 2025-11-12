Démission de l'enquêteur correctionnel du Canada

Le Dr Ivan Zinger, enquêteur correctionnel du Canada a claqué la porte deux ans avant la fin de son mandat, dénonçant les prisons fédérales comme des «entrepôts» pour personnes souffrant de problèmes de santé mentale.

Frédérick Lebeau, président du syndicat des agents correctionnels canadiens, confirme que les infrastructures sont vétustes et qu'il y a un manque d’investissements dans le milieu carcéral au Canada.

Écoutez Frédérick Lebeau, président du Syndicat des agents correctionnels canadiens, faire le point sur l'état de nos prisons à l'émission La commission.

Il dénonce également la formation insuffisante du personnel et la difficulté d’offrir des soins adaptés à une population carcérale vieillissante et vulnérable.