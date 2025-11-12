Régions éloignées

Les impacts de la Loi 2 se font sentir de manière alarmante au sein du réseau de la santé au Québec. Le Dr Youssef Ezahr, président du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) de la Côte-Nord, tire la sonnette d'alarme quant à la démobilisation de ses troupes, craignant de graves conséquences sur les soins aux patients en région.

Le Dr Ezahr affirme que l'ajout de cette nouvelle loi, combiné à d'autres facteurs, est perçu comme un «manque de respect» envers la profession médicale, contribuant à une vague de départs.

Il donne l'exemple d'un groupe de médecine de famille (GMF) à Drummondville où il y aurait potentiellement six départs, dont déjà trois confirmés, et quatre autres départs à la retraite anticipée, menant à un moral des médecins «aussi bas» qu'il ne l'a jamais vu.

Écoutez Dr Youssef Ezahr aborder le tout, mercredi après-midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.