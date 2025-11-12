Régions éloignées

Les impacts de la Loi 2 se font sentir de manière alarmante au sein du réseau de la santé au Québec. Le Dr Youssef Ezahr, président du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) de la Côte-Nord, tire la sonnette d'alarme quant à la démobilisation de ses troupes, craignant de graves conséquences sur les soins aux patients en région.
Le Dr Ezahr affirme que l'ajout de cette nouvelle loi, combiné à d'autres facteurs, est perçu comme un «manque de respect» envers la profession médicale, contribuant à une vague de départs.
Il donne l'exemple d'un groupe de médecine de famille (GMF) à Drummondville où il y aurait potentiellement six départs, dont déjà trois confirmés, et quatre autres départs à la retraite anticipée, menant à un moral des médecins «aussi bas» qu'il ne l'a jamais vu.
Écoutez Dr Youssef Ezahr aborder le tout, mercredi après-midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«C'est difficile, ce gouvernement-là nous met beaucoup dans l'embûche [...] il y a une démobilisation de mes médecins. J'ai vraiment peur pour les soins de mes patients.»
Il met l'accent sur le fait que la situation est particulièrement critique en région. Sur la Côte-Nord, 40% des postes de médecins spécialistes sont vacants, ce qui oblige les patients à se déplacer, parfois jusqu'à Québec ou Montréal, pour consulter un spécialiste.
Il qualifie cette situation de «danger» pour la population.