Négociations à la STM

Les employés de soutien de la STM ont décidé de suspendre leur grève qui devait s'étendre jusqu'à la fin du mois de novembre pour ne pas courir le risque que le gouvernement impose un arbitrage pour régler le conflit.

Écoutez Marc Ranger, ex-dirigeant syndical et conseiller stratégique chez Ryan affaires publiques, revenir sur la suspension de la grève de la STM, mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Selon lui, le syndicat a pris la bonne décision.