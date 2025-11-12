 Aller au contenu
Politique provinciale
Négociations à la STM

Suspension de la grève: «C'était la chose à faire» -Marc Ranger

La commission

La commission

le 12 novembre 2025 13:28

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Suspension de la grève: «C'était la chose à faire» -Marc Ranger
Les employés de soutien de la STM ont décidé de suspendre leur grève qui devait s'étendre jusqu'à la fin du mois de novembre. / Christinne Muschi/La Presse Canadienne

Les employés de soutien de la STM ont décidé de suspendre leur grève qui devait s'étendre jusqu'à la fin du mois de novembre pour ne pas courir le risque que le gouvernement impose un arbitrage pour régler le conflit. 

Écoutez Marc Ranger, ex-dirigeant syndical et conseiller stratégique chez Ryan affaires publiques, revenir sur la suspension de la grève de la STM, mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Selon lui, le syndicat a pris la bonne décision. 

«Dans toute négociation, il faut essayer de provoquer du mouvement. Et là, clairement, il s'en allait vers un arbitrage qui aurait été finalement imposé au plus tard début décembre, et donc il n'y aurait pas eu de règlement négocié. Fait que c'était la chose à faire. En même temps, ça fait en sorte démontrer par ricochet, un peu qu'il y a une compréhension par rapport aux impacts que ça a pu faire.»

Marc Ranger

