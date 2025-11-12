Finances personnelles

Dans sa chronique, mercredi, Nicolas Duvernois revient sur le salaire d'Elon Musk versé par son entreprise Tesla alors qu'on a appris qu'on lui avait proposé un salaire de mille milliards de dollars sur cinq ans si les résultats de la compagnie étaient satisfaisants.

Accepteriez-vous d'avoir une somme pareille? Est-ce vraiment intéressant de toucher des montants aussi hauts?

Écoutez la chronique de Nicolas Duvernois fondateur et président-directeur général de Duvernois Esprits créatifs, mercredi, à l'émission Radio Textos.