Justice et faits divers
Hausse des drames impliquant les jeunes

Pourquoi certains ados dérivent vers la violence?

Radio textos

le 12 novembre 2025 10:43

Bénédicte Lebel / Cogeco Média

La septuagénaire qui aurait été agressée à l'aide d'une arme blanche par son petit-fils mardi en début de nuit à Sainte-Julienne a finalement succombé à ses blessures.

Le suspect, âgé de 14 ans, dont sa grand-mère avait la garde, aurait utilisé une hache.

Un autre adolescent, cette fois âgé de 17 ans, a comparu pour une tentative de meurtre sur son père, survenue lors d'une chicane dans leur maison. Le jeune homme aurait poignardé son père, le laissant dans un état critique à l'hôpital. Il demeure détenu.

Ces drames impliquant des adolescents soulèvent plusieurs questions notamment sur leur santé et leurs habitudes. 

Écoutez la chroniqueuse spécialisée en affaires judiciaires Bénédicte Lebel ainsi que Cécile Rousseau psychiatre, professeure titulaire à l’Université McGill en psychiatrie et Directrice de la Division de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, revenir sur ces drames, mercredi, à l'émission Radio Textos.

