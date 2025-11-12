Le manque d'opportunisme a coûté la victoire aux Canadiens qui affrontaient les Kings de Los Angeles mardi soir au Centre Bell.

La rencontre a basculé à la seconde période où les Kings ont réussi à marquer trois buts en quatre minutes.

Écoutez le résumé de la rencontre de Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens de Montréal sur les ondes des stations Cogeco Média, mercredi, à l'émission Lagacé le matin.