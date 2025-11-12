Le manque d'opportunisme a coûté la victoire aux Canadiens qui affrontaient les Kings de Los Angeles mardi soir au Centre Bell.
La rencontre a basculé à la seconde période où les Kings ont réussi à marquer trois buts en quatre minutes.
Écoutez le résumé de la rencontre de Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens de Montréal sur les ondes des stations Cogeco Média, mercredi, à l'émission Lagacé le matin.
«C'est un enchaînement d'événements qui ont fait en sorte que les Canadiens ont échappé le match. Puis c'est une gang de vieux routiers, les Kings, 30 ans de moyenne d'âge. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont resserré défensivement, puis ils ont emballé le tout pour partir avec les deux points.»