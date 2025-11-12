Le port de Montréal prépare son expansion à contrecœur, mais sur place le projet ne fait pas l'unanimité auprès des populations locales qui ont l'impression de ne pas avoir été assez consultées.

Cet agrandissement permettra à la structure portuaire d'augmenter sa capacité de 60%.

Plusieurs résidents du secteur s'inquiètent de l'augmentation des nuisances et du passage sur les routes à proximité alors que jusqu'à 1200 camions pourront circuler vers la nouvelle structure de façon quotidienne.

Écoutez Julie Gascon, présidente-directrice générale de l'Administration portuaire de Montréal expliquer le projet d'expansion à Contrecœur, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.