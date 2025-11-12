Des centaines de milliers de pannes de courant

Au lendemain de la tempête de neige hâtive, environ 70 000 abonnés d'Hydro-Québec étaient toujours plongés dans le noir et dans le froid mercredi matin.

La bordée de neige a durement affecté le réseau, soulevant des questions sur sa résilience.

Écoutez Maxime Nadeau, directeur principal de l'exploitation du réseau à Hydro-Québec, et Daniel Careau, résident du secteur Sainte-Dorothée à Laval, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.