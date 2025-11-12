Des centaines de milliers de pannes de courant

Au lendemain de la tempête de neige hâtive, environ 70 000 abonnés d'Hydro-Québec étaient toujours plongés dans le noir et dans le froid mercredi matin.
La bordée de neige a durement affecté le réseau, soulevant des questions sur sa résilience.
Écoutez Maxime Nadeau, directeur principal de l'exploitation du réseau à Hydro-Québec, et Daniel Careau, résident du secteur Sainte-Dorothée à Laval, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
«Les phénomènes météo, ce qu'on appelle des cocktails de pluie, de verglas, de neige, les épisodes de vent, effectivement, on en constate beaucoup plus dans les dernières années. Ça met notre réseau à rude épreuve, c'est clair.»
Daniel Careau, un résident du secteur Sainte-Dorothée à Laval, a expliqué à Patrick Lagacé qu'il y avait des pannes presque chaque mois dans son secteur.
«Ça fait quatre ou cinq ans qu'on manque d'électricité sur une base mensuelle, des fois c'est une heure, des fois c'est une demi-journée. Il y a eu des pannes à un moment donné où il y a eu des vents violents et ça a été une semaine.»