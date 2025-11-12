 Aller au contenu
Société
Retour à la normale dans les métros et les bus

STM: la grève suspendue pour mieux reprendre les négociations

le 12 novembre 2025 07:48

STM: la grève suspendue pour mieux reprendre les négociations
Écoutez Bruno Jeannotte, président du Syndicat du transport de Montréal, mercredi, au micro de Patrick Lagacé. / Christinne Muschi/La Presse Canadienne

Le syndicat des employés de soutien de la STM a annoncé mardi soir mettre fin à la grève qui touchait le transport en commun montréalais depuis le début du mois de novembre. 

Une décision prise rapidement pour éviter la mise en place d'un arbitrage obligatoire dans les négociations par le ministre du Travail Jean Boulet. 

Écoutez la journaliste de Cogeco Nouvelles Any Guillemette en direct du métro Joliette ainsi que Bruno Jeannotte, président du Syndicat du transport de Montréal, mercredi, au micro de Patrick Lagacé. 

Les négociations se poursuivent et même si certains résultats sont là, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord au sujet de la question salariale.

«À un moment où on s'est dit: ‘‘Il faut arriver à une entente et surtout protéger des aspects de la sous-traitance’’. Mais vous comprendrez que, malgré ce bond-là, de 25 à 18%, l'employeur, de son côté, il était pas prêt à faire le même saut que nous, ça fait qu'il n'y avait pas d'évolution au niveau du monétaire pour l'employeur.»

Bruno Jeannotte

