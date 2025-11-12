Vers la fin du conflit?

Les usagers se réjouissent de la reprise du service des autobus et des métros de la STM alors que le syndicat des employés d'entretien a annoncé mardi soir suspendre la grève qui frappait le transport en commun montréalais dans le but de reprendre les négociations avec la partie patronale.

Le service reprendra graduellement à compter de mercredi et devrait revenir à la normale jeudi.

Écoutez la journaliste de Cogeco Nouvelles Any Guillemette en direct de la station de métro Joliette, mercredi, à l'émission Lagacé le matin.

Aucune décision n'avait été rendue par le Tribunal administratif du travail mercredi matin au sujet du mandat de grève des chauffeurs de la STM qui pourrait interrompre le service de bus et de métro pendant deux journées complètes les 15 et 16 novembre prochains.