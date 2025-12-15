L'herbicide Roundup au centre d'une controverse

Le glyphosate, l'herbicide le plus connu et le plus controversé au monde (vendu sous le nom commercial Roundup), fait à nouveau l'objet de controverse.

Une importante étude scientifique qui affirmait que le glyphosate était sans risque pour la santé humaine vient d'être rétractée par un journal scientifique, 25 ans plus tard. La raison: des conflits d'intérêts et des problèmes avec la méthodologie de l'étude.

Écoutez l'agronome Louis Robert faire le point, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Malgré cette nouvelle information, Santé Canada affirme que sa position ne change pas et que le Roundup peut toujours être vendu.

Pour l'agronome Louis Robert, l'étude rétractée n'est pas un cas isolé et il est courant que des études pseudo-scientifiques soient manipulées par les fabricants de pesticides pour avantager l'homologation de leurs produits.