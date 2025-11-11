Une tempête de neige hâtive a frappé le Québec en ce jour du Souvenir.

La neige très lourde a entraîné des chutes de branches et des pannes d'électricité massives, et la fermeture de nombreuses écoles.

En matinée, plus de 300 000 adresses étaient privées d'électricité, après un pic de près de 400 000, touchant les régions suivantes: Montérégie, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Lanaudière, Laurentides, Laval et Centre-du-Québec.

Écoutez Cendrix Bouchard, porte-parole d'Hydro-Québec, mardi midi, à La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

