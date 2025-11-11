 Aller au contenu
Politique provinciale
La commission

Tempête surprise, pannes d'électricité et fin possible de la grève à la STM

par Maxim P. Paquet

Entendu dans

La commission

le 11 novembre 2025 12:24

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Tempête surprise, pannes d'électricité et fin possible de la grève à la STM
Avec une neige 3 à 6 fois plus lourde que d'habitude, la présence de feuilles dans les arbres du Sud du Québec a aggravé les contacts avec les fils électriques. / Christopher Katsarov/ La Presse Canadienne

Une tempête de neige hâtive a frappé le Québec en ce jour du Souvenir.

La neige très lourde a entraîné des chutes de branches et des pannes d'électricité massives, et la fermeture de nombreuses écoles.

En matinée, plus de 300 000 adresses étaient privées d'électricité, après un pic de près de 400 000, touchant les régions suivantes: Montérégie, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Lanaudière, Laurentides, Laval et Centre-du-Québec.

Écoutez Cendrix Bouchard, porte-parole d'Hydro-Québec, mardi midi, à La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

Autre sujet abordé: 

  • Fin de la grève à la STM; 
  • Le jour du Souvenir. 

«On est jour du Souvenir. Moi, j'ai pas souvenir d'avoir donné des entrevues au sujet de pannes reliées à de la neige en portant le coquelicot.»

Cendrix Bouchard, porte-parole d'Hydro-Québec

