L'IA bouleverse nos vies

Arsenal Média est la première entreprise de radio au Québec à utiliser des voix de synthèse pour lire les bulletins de nouvelles en soirée dans ses stations régionales.

Cette initiative a généré une «tempête» dans le milieu de l'information, suscitant la critique de la FPJQ (Fédération professionnelle des journalistes du Québec).

Qu'est-ce qui justifie l'usage de l'intelligence artificielle pour cette tâche?

Qu'en pensez-vous?

Écoutez Sylvain Chamberland, président et chef de direction d'Arsenal Média et François Charron, chroniqueur à la vie numérique, en discuter mardi au micro de Marie-Eve Tremblay.