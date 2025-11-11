200 G$ dans Hydro-Québec

La nouvelle vision économique du gouvernement de François Legault vise à générer des milliards de dollars de revenus supplémentaires pour le Québec en misant sur un investissement massif de 200 milliards $ dans Hydro-Québec.

À la base, le concept est d'utiliser l'énergie abondante et peu coûteuse pour attirer des entreprises et créer 30 000 emplois par an.

Le gouvernement Legault pourra-t-il maintenir les tarifs résidentiels et de grandes entreprises à leurs niveaux actuels?

Que penser des promesses de ce plan?

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez, mardi matin, au micro de Patrick Lagacé.