Faits divers

Un père aurait été poignardé par son fils lundi soir à St-Raymond dans Portneuf.
La Sûreté du Québec a été appelée pour une attaque au couteau dans une résidence du rang du Nord.
L'homme, âgé dans la quarantaine, a été transporté dans un centre hospitalier où l'on craint pour sa vie.
Un individu d'âge mineur a été arrêté sur les lieux et est présentement détenu jusqu'à sa comparution.
Autres sujets abordés
