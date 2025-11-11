 Aller au contenu
Justice et faits divers
Faits divers

Saint-Raymond: un père aurait été poignardé par son fils

par 98.5

0:00
7:16

Entendu dans

Lagacé le matin

le 11 novembre 2025 08:44

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Saint-Raymond: un père aurait été poignardé par son fils
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Un père aurait été poignardé par son fils lundi soir à St-Raymond dans Portneuf.

La Sûreté du Québec a été appelée pour une attaque au couteau dans une résidence du rang du Nord.

L'homme, âgé dans la quarantaine, a été transporté dans un centre hospitalier où l'on craint pour sa vie.

Un individu d'âge mineur a été arrêté sur les lieux et est présentement détenu jusqu'à sa comparution.

Autres sujets abordés

  • À Sainte-Julienne, dans la nuit de lundi à mardi, une femme de 73 ans a été grièvement blessée après avoir été présumément attaqué par son petit-fils de 14 ans à l'intérieur d'une résidence;
  • Meurtre d’une fillette, Marie-Chantale Desjardins, en 1994: Réal Courtemanche condamné à la prison à vie.

Vous aimerez aussi

«Le but, c'est de démontrer qu'on est présent et de sauver les enfants»
La commission
«Le but, c'est de démontrer qu'on est présent et de sauver les enfants»
0:00
6:27
Nomination au prix Judith-Jasmin 2024 : «C'est un très bel honneur»
Signé Lévesque
Nomination au prix Judith-Jasmin 2024 : «C'est un très bel honneur»
0:00
2:44

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«C'est pas annoncé comme un show d'humour, c'est une rencontre»
Rattrapage
«Drôle depuis 1957», son nouveau spectacle
«C'est pas annoncé comme un show d'humour, c'est une rencontre»
Le plan de Legault décortiqué: «Cette patente-là, je n'y crois pas une seconde»
Rattrapage
200 G$ dans Hydro-Québec
Le plan de Legault décortiqué: «Cette patente-là, je n'y crois pas une seconde»
«La première grosse neige, c'est toujours le branle-bas de combat»
Rattrapage
Ville de Montréal
«La première grosse neige, c'est toujours le branle-bas de combat»
Les Kings sont en ville: soir de retrouvailles pour plusieurs anciens Canadiens
Rattrapage
LNH
Les Kings sont en ville: soir de retrouvailles pour plusieurs anciens Canadiens
Pourquoi des tasses Starbucks à 50 $ se revendent des milliers de dollars?
Rattrapage
«La folie» du gobelet «Bearista»
Pourquoi des tasses Starbucks à 50 $ se revendent des milliers de dollars?
Ciné-cadeau dévoile sa programmation 2025
Rattrapage
Une tradition des fêtes qui marque des générations
Ciné-cadeau dévoile sa programmation 2025
«C'est une belle façon d'humaniser les gens qui font partie de l'armée»
Rattrapage
Jour du Souvenir
«C'est une belle façon d'humaniser les gens qui font partie de l'armée»
Vendredi fou: l'intelligence artificielle est-elle un bon assistant?
Rattrapage
Utile... ou pas?
Vendredi fou: l'intelligence artificielle est-elle un bon assistant?
Mort de Maëlyne Lugez: son père critique le rapport «très léger» de la coroner
Rattrapage
Décès accidentel ou suicide?
Mort de Maëlyne Lugez: son père critique le rapport «très léger» de la coroner
Première bordée de neige: «On est largement d'avance»
Rattrapage
Ça tombe beaucoup... et tôt!
Première bordée de neige: «On est largement d'avance»
Hydro: «Ça m'inquiète de voir des pannes comme ce matin» -Christine Fréchette
Rattrapage
Une bordée de neige et le réseau malmené
Hydro: «Ça m'inquiète de voir des pannes comme ce matin» -Christine Fréchette
«Legault a réussi à nous convaincre de son intérêt pour l'économie»
Rattrapage
Plan économique du premier ministre
«Legault a réussi à nous convaincre de son intérêt pour l'économie»
«François Legault s'attend à perdre à peu près la moitié des emplois en forêt»
Rattrapage
Plan économique du premier ministre
«François Legault s'attend à perdre à peu près la moitié des emplois en forêt»
L'impact de l'élection de Zohran Mamdani sur Pornhub
Rattrapage
Nouveau maire de New York
L'impact de l'élection de Zohran Mamdani sur Pornhub