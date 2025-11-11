 Aller au contenu
Justice et faits divers
Survenue en juillet 1994

Meurtre d’une fillette: Réal Courtemanche condamné à la prison à vie

Réal Courtemanche a été condamné lundi à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans pour le meurtre d'une fillette de dix ans.

Le mois dernier, il avait été reconnu coupable d'une accusation de meurtre non prémédité en lien avec la mort de Marie-Chantale Desjardins, survenue en 1994 à Rosemère.

Le sexagénaire à la longue feuille de route judiciaire avait été retracé trois décennies plus tard pour ce crime grâce à l'ADN, il y a deux ans.

Au palais de justice de Saint-Jérôme, la juge Hélène Di Salvo l'a décrit comme «une personne violente, dangereuse et n’ayant aucun respect pour la vie humaine». 

Écoutez Bénédicte Lebel parler de ce dossier et partager des réactions des proches de la victime, dont sa mère, au micro de Patrick Lagacé, mardi. 

