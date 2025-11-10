Documentaire sur la «culture de l'annulation»

Cinq ans après la grande vague de dénonciations qui a balayé le Québec, la productrice et animatrice Marie-France Bazzo lance son documentaire, Le grand retour des annulés, qui explore le phénomène du bannissement et du pardon dans l'espace public.

Le documentaire pose une question fondamentale: qu'est-ce qui explique ce «moment de vide collectif» où des personnalités disparaissent subitement de l'espace public, pour revenir quelques années plus tard «comme si de rien n'était»?

Écoutez Marie-France Bazzo, animatrice et productrice du documentaire «Le grand retour des annulés», lundi, à Radio textos.