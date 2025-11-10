 Aller au contenu
Société

Hydro-Québec, les conducteurs qui niaisent dans la voie de gauche et la SQDC

par 98.5

0:00
41:17

Entendu dans

Radio textos

le 10 novembre 2025 11:05

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Stéphane Gendron
Stéphane Gendron
Hydro-Québec, les conducteurs qui niaisent dans la voie de gauche et la SQDC
Stéphane Gendron / Cogeco Média

Stéphane Gendron critique la gestion d’Hydro-Québec, évoquant des pannes électriques et le déficit d’entretien dénoncé par la Vérificatrice générale.

Il déplore aussi le monopole de la SQDC, le manque de variété et l’inefficacité du modèle québécois comparé à l’Ontario.

La conversation s’étend à la circulation routière: la lenteur dans la voie de gauche, le faible nombre de contraventions (moins de 2500 en 5 ans), les limitateurs de vitesse pour camions, et la question de la formation des chauffeurs étrangers.

Écoutez l'ex-maire de Huntingdon donner son avis sur différents sujets, lundi, à Radio textos avec Marie-Eve Tremblay. 

Enfin, il aborde la controverse sur le gazon synthétique. 

Vous aimerez aussi

La vision économique de Legault et l'hypothèque de Trump
La commission
La vision économique de Legault et l'hypothèque de Trump
0:00
2:26
La théorie de l'oiseau: un test TikTok pour évaluer l'amour dans votre couple
Lagacé le matin
La théorie de l'oiseau: un test TikTok pour évaluer l'amour dans votre couple
0:00
3:50

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Les mystères de la création et de la vie dans l'univers
Rattrapage
De Frankenstein au paradoxe de Fermi
Les mystères de la création et de la vie dans l'univers
Pardonner ou pas les artistes «annulés»?
Rattrapage
Documentaire sur la «culture de l'annulation»
Pardonner ou pas les artistes «annulés»?
Le tabou de l'andropause chez les hommes
Rattrapage
Le Boys club
Le tabou de l'andropause chez les hommes
Être parent et rester amoureux: mission possible?
Rattrapage
Psychologie
Être parent et rester amoureux: mission possible?
Grève à la STM: est-ce justifiable de passer le tourniquet sans payer?
Rattrapage
Service limité
Grève à la STM: est-ce justifiable de passer le tourniquet sans payer?
«La richesse d'une nation, c'est l'éducation» -Pauline Marois
Rattrapage
Vidéo
La vie après la politique
«La richesse d'une nation, c'est l'éducation» -Pauline Marois
Regarder44:12Marie-Eve Tremblay
Faut-il encadrer l'usage du cellulaire au travail?
Rattrapage
Interdire ou réglementer
Faut-il encadrer l'usage du cellulaire au travail?
«Avec Canac, on est un petit peu plus près du monde»
Rattrapage
Canac à Montréal
«Avec Canac, on est un petit peu plus près du monde»
Devrait-on installer des «boîtes à bébé» au Québec?
Rattrapage
Un tabou pour potentiellement sauver des vies
Devrait-on installer des «boîtes à bébé» au Québec?
La nouvelle campagne de publicité de Poulet Québec fait polémique
Rattrapage
Accusée de rire des gens qui sentent mauvais
La nouvelle campagne de publicité de Poulet Québec fait polémique
Venin de grenouille: attention à la «purge» qui peut tuer
Rattrapage
Le rituel toxique d'influenceurs
Venin de grenouille: attention à la «purge» qui peut tuer
La première année de Donald Trump comme président a été un «cataclysme»
Rattrapage
D'après Valérie Beaudoin
La première année de Donald Trump comme président a été un «cataclysme»
De la bière «sans alcool», mais alcoolisée: marketing trompeur?
Rattrapage
Consommation et dépendance
De la bière «sans alcool», mais alcoolisée: marketing trompeur?
Pour 20 000$ vous pourriez avoir un robot qui vide le lave vaisselle!
Rattrapage
L'appareil enflamme les réseaux sociaux
Pour 20 000$ vous pourriez avoir un robot qui vide le lave vaisselle!