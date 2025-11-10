Hydro-Québec, les conducteurs qui niaisent dans la voie de gauche et la SQDC

Stéphane Gendron critique la gestion d’Hydro-Québec, évoquant des pannes électriques et le déficit d’entretien dénoncé par la Vérificatrice générale.

Il déplore aussi le monopole de la SQDC, le manque de variété et l’inefficacité du modèle québécois comparé à l’Ontario.

La conversation s’étend à la circulation routière: la lenteur dans la voie de gauche, le faible nombre de contraventions (moins de 2500 en 5 ans), les limitateurs de vitesse pour camions, et la question de la formation des chauffeurs étrangers.

Écoutez l'ex-maire de Huntingdon donner son avis sur différents sujets, lundi, à Radio textos avec Marie-Eve Tremblay.

Enfin, il aborde la controverse sur le gazon synthétique.