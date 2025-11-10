 Aller au contenu
Politique provinciale
Québec solidaire

L'élection de Sol Zanetti marque «la fin du programme GND»

par 98.5

0:00
6:04

Entendu dans

Lagacé le matin

le 10 novembre 2025 09:23

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
L'élection de Sol Zanetti marque «la fin du programme GND»
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

Sol Zanetti a été élu co-porte-parole masculin de Québec solidaire (QS), un choix de la base militante qui contredit la ligne politique des élus.

Pour le chroniqueur Luc Ferrandez, ce vote marque «la fin du programme GND», soit l'ambition de Gabriel Nadeau-Dubois de faire de QS un parti pouvant prendre le pouvoir.

Écoutez Luc Ferrandez commenter l'élection de Sol Zanetti comme co-porte-parole de QS, au micro de Patrick Lagacé.

«Mais là, le pari qui reste à Québec solidaire, c'est de mobiliser éternellement une population pour lui faire comprendre les enjeux de gauche [... ] Ils vont être une inspiration pour les autres partis. C'est ça, l'avenir de Québec solidaire.»

Luc Ferrandez

Vous aimerez aussi

Les médecins en colère au Centre Bell: «Un rassemblement historique»
Lagacé le matin
Les médecins en colère au Centre Bell: «Un rassemblement historique»
0:00
10:40
Plan économique de la CAQ: «Il n’y a rien de concret aujourd’hui»
La commission
Plan économique de la CAQ: «Il n’y a rien de concret aujourd’hui»
0:00
18:38

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«On a vu le langage corporel de Montembeault, on a vu le feu dans les yeux»
Rattrapage
LNH
«On a vu le langage corporel de Montembeault, on a vu le feu dans les yeux»
La théorie de l'oiseau: un test TikTok pour évaluer l'amour dans votre couple
Rattrapage
Nouvelle tendance
La théorie de l'oiseau: un test TikTok pour évaluer l'amour dans votre couple
«À partir de 6, 7 degrés, c'est le moment d'installer vos pneus d'hiver»
Rattrapage
Pas besoin d'attendre au 1er décembre
«À partir de 6, 7 degrés, c'est le moment d'installer vos pneus d'hiver»
Un CIUSSS reconnaît avoir congédié à tort une travailleuse sociale
Rattrapage
Maltraitance en CHSLD
Un CIUSSS reconnaît avoir congédié à tort une travailleuse sociale
Rouille sur le pont Champlain: «Il n'y aura aucun coût pour le contribuable»
Rattrapage
État des infrastructures
Rouille sur le pont Champlain: «Il n'y aura aucun coût pour le contribuable»
Afrique du Sud: le mythe de la persécution des Blancs
Rattrapage
L'influence d'Elon Musk?
Afrique du Sud: le mythe de la persécution des Blancs
Grève à la STM: «Je pense qu'on n'a pas le choix d'intervenir» -PSPP
Rattrapage
Service essentiel?
Grève à la STM: «Je pense qu'on n'a pas le choix d'intervenir» -PSPP
Sol Zanetti s'en prend aux politiques du PQ
Rattrapage
Nouveau co-porte-parole de Québec solidaire
Sol Zanetti s'en prend aux politiques du PQ
Une bordée de neige plus faible que prévu
Rattrapage
L'hiver est à nos portes
Une bordée de neige plus faible que prévu
Les médecins en colère au Centre Bell: «Un rassemblement historique»
Rattrapage
Loi 2
Les médecins en colère au Centre Bell: «Un rassemblement historique»
15 jours de congé de maladie payés à la STM, carte OPUS VIP, primes et plus...
Rattrapage
Conditions de travail
15 jours de congé de maladie payés à la STM, carte OPUS VIP, primes et plus...
Sol Zanetti élu co-porte-parole: «C'est un désaveu de la base militante»
Rattrapage
Politique provinciale
Sol Zanetti élu co-porte-parole: «C'est un désaveu de la base militante»
Le retour de Donald Trump l'endormi
Rattrapage
Réseaux sociaux
Le retour de Donald Trump l'endormi
Spécial «ancien» | L'énigme du vendredi 7 novembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «ancien» | L'énigme du vendredi 7 novembre