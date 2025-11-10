Sol Zanetti a été élu co-porte-parole masculin de Québec solidaire (QS), un choix de la base militante qui contredit la ligne politique des élus.

Pour le chroniqueur Luc Ferrandez, ce vote marque «la fin du programme GND», soit l'ambition de Gabriel Nadeau-Dubois de faire de QS un parti pouvant prendre le pouvoir.

Écoutez Luc Ferrandez commenter l'élection de Sol Zanetti comme co-porte-parole de QS, au micro de Patrick Lagacé.